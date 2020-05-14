Проценко оценил уровень смертности от коронавируса в России

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 мая 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал низкие показатели смертности от коронавируса нового типа в России. По его словам, в борьбе с инфекцией значительную роль сыграла ситуация в Италии.

«У нас не стоит вопрос, кого переводить на ИВЛ, а кого не переводить, потому что нет ресурса под названием аппарат искусственной вентиляции легких. В Москве ведь этой проблемы нет, потому что мы успели подготовиться. Но почему-то проще вот эту часть проигнорировать и начать говорить: "Да вы тут колдуете со статистикой!"» - пояснил он в фильме Антона Красовского для RT "Главврачи. Консилиум" из проекта «Эпидемия».

Проценко считает, что Италия смогла показать всю угрозу вируса. Однако он призывает, пока не делать оптимистических прогнозов по распространению «заразы», потому что борьба с коронавирусом не окончена.

Напомним, что в стране за все время пандемии от COVID-19 скончались 2 305 человек.

Bloomberg разместило статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».