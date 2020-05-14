Кто тяжелее всего переносит заражение коронавирусом, рассказали врачи

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14 мая 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, коронавирус

Тяжелее всего коронавирусная инфекция протекает у гематологических больных, у которых есть заболевания крови. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.



С ним согласен главный врач Первой градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, он добавил в группу риска больных с неврологией.

Также Проценко считает, что коронавирус представляет серьезную опасность для пациентов с сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.

Главврач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко добавила, что в группу риска еще входят пациенты с ожирением.

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