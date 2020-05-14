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Врач Мясников уверяет, что испытания вакцины от коронавируса займут годы

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

Врач Мясников уверяет, что испытания вакцины от коронавируса займут годы
доктор Александр Мясников, vk.com/drmyasnikov

Официальный представитель информцентра по коронавирусу, врачи телеведущий Александр Мясников прокомментировал сообщения СМИ о скором создании вакцины от коронавируса: потребуются многолетние тестирования.

По его словам, то, что уже сделано во многих странах - это не вакцина, а вакцинные препараты. "Дальше должно быть тестирование на животных, на людях", - отметил врач. Сначала будут тестировать на мышах, потом будут давать здоровым людям для проверки, нет ли токсического эффекта. "Если делать всё правильно, это занимает годы. От трёх до пяти лет. Это стандарт для вакцины, быстрее пока ещё в истории не было", - сказал Мясников. Если в каком-то государстве сообщат о создании вакцины раньше этого, значит, "пренебрегли какой-то безопасностью".

Ранее стало известно, что британские и американские ученые протестировали экспериментальную вакцину от коронавируса COVID-19 на макаках-резусах.

НС

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