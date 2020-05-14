Ученые провели успешные испытания вакцины от коронавируса COVID-19 на макаках-резусах

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14 мая 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Британские и американские ученые протестировали экспериментальную вакцину от коронавируса COVID-19 на макаках-резусах. Испытание прошло успешно, лекарство защитило обезьян от развития пневмонии.

«Мы показали, что одиночная доза вакцины ChAdOx1-nCoV-19 эффективна в предотвращении повреждения легких при введении высоких доз SARS-CoV-2. Также исследование показало, что вакцина защитила макак-резусов от развития пневмонии», - сообщили исследователи.

Ученые рассказали, что ввели новую вакцину шести приматам с симптомами COVID-19, после чего попробовали заразить их коронавирусом. Оказалось, что лекарство защитило животных от попадания вируса в легкие.