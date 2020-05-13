Мурашко рассказал, при каком условии Россия вернется к «нормальной жизни»

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13 мая 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна сможет полностью отказаться от ограничений только после появления вакцины от COVID-19. Глава Минздрава также предположил, когда ждать изобретения лекарства.

Мурашко подчеркнул, что вернуться к «нормальной жизни» россияне смогут не раньше, чем от коронавируса будет изобретено лекарство. Он добавил, что первые препараты для вакцинации от COVID-19 можно ожидать уже к концу июля.

«Идёт разработка вакцин, потому что, с чего я начинал говорить, управление инфекционным процессом — это то, что должно появиться, тогда мы сможем вернуться к нормальной, спокойной жизни», - сказал министр.