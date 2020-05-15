Туротрасли Крыма и Кубани потеряли около 30 млрд рублей из-за пандемии

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15 мая 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пляж в Анапе. Фото: Pixabay

Комитет Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) поддержал предложение депутатов Крыма и Краснодарского края обратиться к председателю правительства РФ о введении дополнительных мер господдержки санаторно-курортной и туристской сферы из-за пандемии.

По данным региональных ведомств, отвечающих за работу туризма и курортов, падение объемов продаж в сфере туризма как в Крыму, так и в Краснодарском крае достигло 95-100%.

Председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк рассказал коллегам по парламентской деятельности. Что объем недополученных доходов только от предоставления туристских услуг в Крыму, по предварительным данным за апрель и май 2020 года, составит 18,7 млрд рублей, налоговые поступления в бюджет от предприятий туристской сферы снизятся на 504,1 млн рублей.

В соседнем Краснодарском крае за апрель и май 2020 года по всем направлениям туристской сферы предприятия в совокупности потеряют более 11 млрд рублей, налоговые поступления сократятся на 2,26 млрд рублей.

Ранее по поручению премьер-министра Михаила Мишустина размещение в санаториях, работа курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания с целью нераспространения коронавируса была приостановлена до 1 июня.

Ранее сообщалось, что санатории Кавказских Минеральных Вод могут начать работать с лета.