Санатории Кавказских Минеральных Вод могут начать работать с лета

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14 мая 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Железноводск. Фото: сайт администрации Железноводска.

Здравницы Кавказских Минеральных Вод должны возобновить работу предстоящим летом. Соответствующее поручение дал глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Губернатор поручил разработать процедуру возобновления работы санаторно-курортных учреждений. По его словам, восстановление отрасли не должно создавать рисков новых вспышек коронавируса.

Он отметил, что возобновление работы здравниц – сложная задача, но необходимо дать возможность работать одной из ключевых отраслей Ставропольского края.

Членам рабочей группы предстоит выработать критерии безопасной работы санаториев в нынешних условиях. В том числе, организации должны быть обеспечены средствами дезинфекции, индивидуальной защиты и тестами на COVID-19.

Сейчас все здравницы в крае закрыты до 1 июня.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье с 18 мая планируют ввести обязательный масочный режим.