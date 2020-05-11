На Ставрополье с 18 мая планируют ввести обязательный масочный режим

Аргументы Недели → Общество 13+

11 мая 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Человек в защитной маске. Фото: Pixabay

С 18 мая жителям Ставрополья в обязательном порядке придется носить защитные маски.

Соответствующие нормы будут закреплены постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время, сообщается на сайте главы региона.

До этой даты всем, кто выходит на улицу и посещает общественные места, носить лицевые защитные маски просто рекомендуется.

Продажей защитных масок в крае занимаются 848 точек розничной сети, запас многоразовых масок на Ставрополье составляет около 300 тысяч единиц. После завершения процедур сертификации краевые производители готовы выпускать до 200 тысяч масок в сутки.

В Ставрополе волонтеры начали раздачу горожанам средств индивидуальной защиты – за два дня в краевом центре планируется раздать более 40 тысяч масок.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае число заболевших коронавирусом перевалило за 800.