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В Ставропольском крае число заболевших коронавирусом перевалило за 800

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Ставропольском крае число заболевших коронавирусом перевалило за 800
Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края

На Ставрополье за сутки выявлены 36 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Инстаграм.

Общее количество заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 824 человек, 63 пациента – дети.

Губернатор отметил, что количество инфицированных COVID-19 жителей Ставрополья продолжает расти ежедневно.

«О нормализации ситуации с эпидемией в регионе пока говорить рано. Профилактика, дисциплина и ответственность крайне необходимы всем нам, чтобы угроза отступила», – написал Владимиров.

Накануне на Ставрополье коронавирус унес жизни еще двух человек.

ДВа

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