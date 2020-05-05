В Ставропольском крае число заболевших коронавирусом перевалило за 800

На Ставрополье за сутки выявлены 36 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Инстаграм.
Общее количество заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 824 человек, 63 пациента – дети.
Губернатор отметил, что количество инфицированных COVID-19 жителей Ставрополья продолжает расти ежедневно.
«О нормализации ситуации с эпидемией в регионе пока говорить рано. Профилактика, дисциплина и ответственность крайне необходимы всем нам, чтобы угроза отступила», – написал Владимиров.
Накануне на Ставрополье коронавирус унес жизни еще двух человек.