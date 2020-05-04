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На Ставрополье коронавирус унес жизни еще двух человек

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

На Ставрополье коронавирус унес жизни еще двух человек
Фото: соцсети

В Ставропольском крае за прошедшие сутки умерли еще два инфицированных коронавирусом человека. Об этом в своем Инстаграм сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По представленным им данным, количество жертв COVID-19 в крае достигло 17 человек, прирост числа заболевших за сутки составил 57 человек, за время пандемии зарегистрировано 788 случаев заражения.

«Помочь остановить этот рост может каждый – соблюдая правила дистанцирования, используя средства индивидуальной противовирусной защиты и, по возможности, оставаясь дома», – написал губернатор.

В данный момент в крае 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 58 – в средней степени тяжести. Среди заболевших 62 ребенка.

1 мая губернатор Ставрополья сообщил о рекордном числе заразившихся коронавирусом.

ДВа

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