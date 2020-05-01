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Губернатор Ставрополья сообщил о рекордном числе заразившихся коронавирусом

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Ставрополья сообщил о рекордном числе заразившихся коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Фото: Инстаграм губернатора СК

В Ставропольском крае коронавирус выявили еще у 89 человек – это самый большой показатель за все время пандемии. Об этом в своем Инстаграм сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«Суммарно, за все время пандемии в Ставропольском крае зарегистрирован уже 651 случай заболевания. Среди инфицированных 53 ребенка. В тяжелом состоянии остаются 11 пациентов, 93 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего выздоровело 116 человек», – сообщил Владимиров.

Губернатор также добавил, что такие скачки заболеваемости подчеркивают то, как важно следовать требования режима повышенной готовности, соблюдать самоизоляцию.

Накануне стало известно о кончине мэра Ставрополя, страдавшего от сердечно-сосудистой недостаточности.

ДВа

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