Губернатор Ставрополья сообщил о рекордном числе заразившихся коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

1 мая 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Фото: Инстаграм губернатора СК

В Ставропольском крае коронавирус выявили еще у 89 человек – это самый большой показатель за все время пандемии. Об этом в своем Инстаграм сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«Суммарно, за все время пандемии в Ставропольском крае зарегистрирован уже 651 случай заболевания. Среди инфицированных 53 ребенка. В тяжелом состоянии остаются 11 пациентов, 93 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего выздоровело 116 человек», – сообщил Владимиров.

Губернатор также добавил, что такие скачки заболеваемости подчеркивают то, как важно следовать требования режима повышенной готовности, соблюдать самоизоляцию.

Накануне стало известно о кончине мэра Ставрополя, страдавшего от сердечно-сосудистой недостаточности.