Скончавшийся мэр Ставрополя страдал от сердечно-сосудистой недостаточности

57-летний мэр Ставрополя Андрей Джатдоев страдал от сердечно-сосудистой недостаточности, причиной его смерти мог стать оторвавшийся тромб.
Сообщается, что него не было ухудшения здоровья и «все произошло очень неожиданно».
О смерти Джатдоева сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, написавший в своем Инстаграм, что Джатдоев «очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города».
Судя по многочисленным комментариям под постом губернатора, для жителей Ставрополья и столицы региона смерть Джатдоева стала печальной неожиданностью.
Ранее мэр Ставрополя предлагал переехать в США тем, кто критикует действия властей в борьбе с коронавирусом.