Скончавшийся мэр Ставрополя страдал от сердечно-сосудистой недостаточности

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30 апреля 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Андрей Джатдоев. Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края

57-летний мэр Ставрополя Андрей Джатдоев страдал от сердечно-сосудистой недостаточности, причиной его смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Сообщается, что него не было ухудшения здоровья и «все произошло очень неожиданно».

О смерти Джатдоева сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, написавший в своем Инстаграм, что Джатдоев «очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города».

Судя по многочисленным комментариям под постом губернатора, для жителей Ставрополья и столицы региона смерть Джатдоева стала печальной неожиданностью.

Ранее мэр Ставрополя предлагал переехать в США тем, кто критикует действия властей в борьбе с коронавирусом.