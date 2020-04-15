Мэр Ставрополя предложил переехать в США тем, кто критикует действия властей в борьбе с коронавирусом

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15 апреля 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели. Ставрополь», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев во время общения с подписчикам в Instagram посоветовал недовольным россиянам переезжать в США.

Пользователь социальной сети с ником @oli_irvina раскритиковала действия властей, выразив мнение, что они не прилагают реальных усилий для помощи простым россиянам: «Для того, чтобы в этой стране что-то поменялось, нужно, чтобы государство работало для людей, а не наоборот. Сидите дома, но при этом никакой разумной помощи. От этого люди вынуждены покидать дома и идти работать, иначе если не коронавирус, то финансовая ситуация половину доведет либо до суицида, либо до тюремной скамьи. Выживут сильнейшие — этот лозунг давно уже основной в нашей стране».

В ответ на комментарий мэр предложил всем недовольным переехать в Соединённые Штаты: «Где Вам нравится? Может в США? Там больны 500 тысяч человек и 2 тысячи умерли за вчерашний день. Самое время туда переехать», — заявил Джатдоев.

Многих жителей региона возмутила такая реакция мэра: «С каким умом можно было сравнить Ставрополь и тот же Нью-Йорк? 400К населения и 8,5 млн? Их поток туристов и наш. Это сколько нужно наглости, чтобы сидеть на посту мэра (получать от 200К-300К со всеми привелегиями) и упрекать простых людей, которые получали 15К в месяц. Теперь и вовсе оставшиеся без работы, вынужденные как-то выкручиваться, чтобы не подохнуть с голода. "Езжайте тогда в США, если вам не нравится". Ни совести, ни чести. Никакой помощи от государства», – написал один из комментаторов с ником merkulov.max.

За прошедшие сутки в Ставропольском крае было подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день число зарегистрированных заболевших уже 115 человек