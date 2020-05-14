Глава Минобрнауки объяснил, зачем нужно ЕГЭ

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14 мая 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: тетрадь, pixabay.com

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков прокомментировал необходимость проведения Единого государственного экзамена. Известно, что сроки и условия сдачи ЕГЭ в 2020 году кардинально изменились.

«Российские вузы считают принципиальными следующие моменты. Первое - это, конечно, осуществлять прием в 2020 году так же, как и в предыдущие годы, по результатам ЕГЭ … [отмена] будет большим стрессом для абитуриентов», - пояснил он в эфире телеканала «Россия-24».

Фальков отметил, что без ЕГЭ будет невозможно обеспечить справедливость и беспристрастность приемной кампании в ВУЗы. По его словам, решение о всех сроках вступительных испытаний будет принято в ближайшее время. Однако он хотел бы, чтобы новый учебный год начался 1 сентября.

Ранее была названа дата начала сдачи госэкзамена.

В Минпросвещения объяснили слова о выборе количества предметов ЕГЭ.