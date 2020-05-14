Глава Минобрнауки переболел коронавирусом

Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на совещании по генетическим технологиям рассказал президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что все перенёсшие коронавирус министры «восстанавливаются и практически приступают к работе».
Сам Фильков подтвердил данные о своем выздоровлении, он уже включился в рабочий процесс.
Ранее сообщалось, что министр культуры РФ Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и выписана из больницы.
Кроме того, с новой инфекцией госпитализирован пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коронавирус также выявили у пяти депутатов Госдумы.