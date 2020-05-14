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Глава Минобрнауки переболел коронавирусом

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минобрнауки переболел коронавирусом
фото: градусник, pixabay.com

Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на совещании по генетическим технологиям рассказал президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что все перенёсшие коронавирус министры «восстанавливаются и практически приступают к работе».
Сам Фильков подтвердил данные о своем выздоровлении, он уже включился в рабочий процесс.

Ранее сообщалось, что министр культуры РФ Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и выписана из больницы.

Кроме того, с новой инфекцией госпитализирован пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Коронавирус   также  выявили у пяти депутатов Госдумы. 

БА

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В Росавиации предложили три этапа снятия ограничительных мер, которые ранее были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно плану, на первых двух этапах на борт не смогут попасть пассажиры с повышенной температурой.

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