Заразившийся COVID-19 Песков рассказал о течении болезни

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13 мая 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, заразившийся ранее коронавирусом нового типа, в рамках разговора с журналистами, рассказал, как протекает болезнь.

Песков уточнил, что находился дома с 1 мая, поскольку у одного из его коллег был диагностирован COVID-19. Пресс-секретарь российского лидера заметил, что сначала у него не было никаких симптомов, однако впоследствии температура стала расти до 37,4 днем и 37,8 ночью. Данное состояние сопровождалось ломотой в теле. Когда самочувствие Дмитрия Пескова начало ухудшаться, он обратился в больницу.

По его словам, коронавирус является очень кровожадным, поэтому следует вовремя "поймать" его и начать лечение.

Дмитрий Песков добавил, что не контактировал с президентом России Владимиром Путиным более месяца.