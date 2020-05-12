Песков рассказал, когда последний раз лично общался с Путиным

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12 мая 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Владимир Путин, Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который ранее подтвердил, что заразился коронавирусом, никак не мог заразить Владимира Путина. Ему был задан вопрос, когда он последний раз лично контактировал с президентом.

На что Песков кратко ответил: "Больше месяца назад".

Также о заражении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и глава министерства культуры Ольга Любимова.

Ранее Песков заявил, что всем придется пока жить в условиях мер предосторожности, особенно Путину. Российский лидер проводит совещания дистанционно, в онлайн режиме. Но иногда к нему в резиденцию в Ново-Огарёво приезжают некоторые министры или губернаторы для очных встреч.