Песков рассказал, когда последний раз лично общался с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который ранее подтвердил, что заразился коронавирусом, никак не мог заразить Владимира Путина. Ему был задан вопрос, когда он последний раз лично контактировал с президентом.
На что Песков кратко ответил: "Больше месяца назад".
Также о заражении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и глава министерства культуры Ольга Любимова.
Ранее Песков заявил, что всем придется пока жить в условиях мер предосторожности, особенно Путину. Российский лидер проводит совещания дистанционно, в онлайн режиме. Но иногда к нему в резиденцию в Ново-Огарёво приезжают некоторые министры или губернаторы для очных встреч.