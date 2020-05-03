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Песков заявил, что всем придется пока жить в условиях мер предосторожности, особенно Путину

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Песков заявил, что всем придется пока жить в условиях мер предосторожности, особенно Путину
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", о том, когда президент РФ Путин сможет вернуться к обычным условиям работы.

Сейчас из-за эпидемии коронавирусной инфекции российский лидер проводит совещания дистанционно, в онлайн режиме. Но иногда к нему в резиденцию в Ново-Огарёво  приезжают некоторые министры или губернаторы для очных встреч.

Пресс-секретарь президента России считает: "Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь". По словам Пескова, всем придется еще какое-то время жить в условиях мер предосторожности и "особенно главе государства". 

Песков ранее рассказывал о постоянных проверках Путина на коронавирус.

Среди руководителей страны новый вирус COVID-19  выявлен у  премьера Михаила Мишустина. Госпитализированы глава Минстроя Якушев и его зам.

 

ИЧ
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