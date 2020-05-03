Песков заявил, что всем придется пока жить в условиях мер предосторожности, особенно Путину

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3 мая 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", о том, когда президент РФ Путин сможет вернуться к обычным условиям работы.

Сейчас из-за эпидемии коронавирусной инфекции российский лидер проводит совещания дистанционно, в онлайн режиме. Но иногда к нему в резиденцию в Ново-Огарёво приезжают некоторые министры или губернаторы для очных встреч.

Пресс-секретарь президента России считает: "Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь". По словам Пескова, всем придется еще какое-то время жить в условиях мер предосторожности и "особенно главе государства".

Песков ранее рассказывал о постоянных проверках Путина на коронавирус.

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