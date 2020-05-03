Беляков рассказал о самочувствии Мишустина, инфицированного коронавирусом

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3 мая 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин, фото из соцсети

Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков рассказал о самочувствии премьер-министра РФ Михаила Мишустина, у которого диагностирована коронавирусная инфекция. По словам Белякова, Мишустин чувствует себя в целом нормально и продолжает лечение.

Премьер "остается под наблюдением специалистов". Борис Беляков добавил, что председатель правительства "работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону".

В четверг, 30 апреля, в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус, и он в соответствии с требованиями Роспотребнадзора должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей.

Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина Путин возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова. Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Мишустин находится на связи с правительством.