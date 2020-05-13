Володин: пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания сообщил, что пять депутатов заразились коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в среду, 13 мая.
«У нас всего пять депутатов на сегодняшний день. Трое находились в больнице. Сейчас один выписан, а двое находятся на больничных койках и двое дома, учитывая, что у них результат анализа положительный, переносят пока в домашних условиях», - пояснил он.
Володин призвал коллег соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться и не распространить инфекцию среди окружающих.
Известно, что коронавирус диагностировали у депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова, а также у депутата «Единой России» Светланы Максимовой. Калашников выписался и обязан был проходить двухнедельное лечение дома.
Ранее Владимир Жириновский предложил сократить число российских депутатов в два раза из-за пандемии.