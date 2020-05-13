Жириновский призвал уменьшить число депутатов в два раза

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13 мая 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Жириновский, сайт kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить число российских депутатов в два раза. По его словам, такие действия положительно скажутся на экономической и эпидемиологической ситуации в стране.

«Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах. Выборы стоит проводить раз в 2-3 года», - высказал он.

По его словам, следует делать перерыв между избирательными кампаниями, чтобы люди реже собирались на участках.

Кроме того, Жириновский обратился с данной идеей к премьер-министру Михаилу Мишустину, отметив, что «в стране ничего не изменится, только лучше будет». Депутат уверен, что глава кабмина заразился коронавирусом от одного из своих помощников.