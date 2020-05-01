Жириновский уверен, что Мишустин заболел из-за своих помощников

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1 мая 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский. Фото: соцсети

Владимир Жириновский заявил, что аппарат главы российского правительства Михаила Мишустина изначально нужно было изолировать на работе – тогда бы премьер-министр не заразился коронавирусом.

Лидер ЛДПР отметил, что Мишустин строго соблюдал предписанные меры по самоизоляции, но в итоге все равно заразился COVID-19. Жириновский предположил, что глава правительства подхватил вирус от кого-то из ближайших помощников.

«Его окружающий аппарат надо было изолировать, поселить прямо там, в Белом доме. Не выпускать, обеспечить питанием», - считает Владимир Вольфович.

Ранее Дмитрий Песков ответил, сохранит ли Мишустин должность премьер-министра после выздоровления.