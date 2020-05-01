Жириновский уверен, что Мишустин заболел из-за своих помощников

Владимир Жириновский заявил, что аппарат главы российского правительства Михаила Мишустина изначально нужно было изолировать на работе – тогда бы премьер-министр не заразился коронавирусом.
Лидер ЛДПР отметил, что Мишустин строго соблюдал предписанные меры по самоизоляции, но в итоге все равно заразился COVID-19. Жириновский предположил, что глава правительства подхватил вирус от кого-то из ближайших помощников.
«Его окружающий аппарат надо было изолировать, поселить прямо там, в Белом доме. Не выпускать, обеспечить питанием», - считает Владимир Вольфович.
Ранее Дмитрий Песков ответил, сохранит ли Мишустин должность премьер-министра после выздоровления.