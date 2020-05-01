Песков прокомментировал предположения о том, что Мишустин уйдёт с должности

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1 мая 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин заразился коронавирусом, о чем он сообщил в четверг, 30 апреля. Сразу после этого в Сети появились слухи о том, что после выздоровления он может покинуть свой пост.

В настоящее время премьер-министр самоизолировался и проходит лечение от коронавирусной инфекции, однако он продолжает дистанционно поддерживать связь с коллегами. Исполнять обязанности премьер-министра РФ на время болезни Мишустина будет Андрей Белоусов.

При этом ряд СМИ предположил, что после выздоровления глава правительства не станет возвращаться на свою должность. «Это ерунда», - прокомментировал подобные сообщения Дмитрий Песков.