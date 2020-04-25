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Депутат Госдумы Леонид Калашников заразился коронависум и госпитализирован

, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Леонид Калашников заразился коронависум и госпитализирован
Л. Калашников, фото из соцсети

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников госпитализирован с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусной инфекцией COVID-19. Калашников из больницы рассказал, что находится на лечении уже четыре дня.

По словам депутата, он заразился от своего водителя, который отвез его на тестирование в воскресенье, 12 апреля. Как рассказал Калашников, после поездки водителя госпитализировали во вторник, а в четверг в больнице тест показал положительный результат.

Депутату пришлось уйти на карантин. В понедельник, 20 апреля, заболел он. Калашникову провели обследование. Томография выявила двустороннее воспаление легких. "Врачи нормально лечат", - сказал он.

Все, кто мог контактировать с Калашниковым, отправлены на карантин. Дезинфекция помещений в здании Госдумы на Охотном ряду проведена. Некоторые сотрудники аппарата Думы работают на удаленке.

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