Министр культуры Ольга Любимова выздоровела от COVID

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14 мая 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Любимова, фото: Ministry of Culture Russia, globallookpress.com

Министр культуры РФ Ольга Любимова выздоровела, врачи её выписали. Пресс-секретарь главы Минкульта Анна Усачёва сообщила 14 мая, что Любимова на рабочем месте, уже приступила к работе. Усачёва отметила, что Ольга Борисовна чувствует себя хорошо.

Любимова болела и находилась на лечении дома около трёх недель. Но министр постоянно находилась на связи с коллегами, работала в удалённом режиме. По её словам, болезнь протекала в лёгкой форме.

Министр культуры во время болезни рассказала, что помогает ей пережить «страхи и тревоги».

В начале этой недели стало известно о заболевании Дмитрия Пескова и его супруги Татьяны Навки. 30 апреля с COVID-19 был госпитализирован премьер-министр Михаил Мишустин. Также заразился и попал в больницу министр строительства Владимир Якушев.