Заразившаяся COVID министр культуры Любимова поделилась, что ей помогает пережить «страхи и тревоги»

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Любимова, фото: mkrf.ru /globallookpress.com

Министр культуры Ольга Любимова, у которой неделю назад был выявлен коронавирус COVID-19, рассказала, что помогает ей пережить «страхи и тревоги». Глава Минкульта сейчас находится дома и лечится. В больницу ее не положили. Находясь в домашней обстановке, Любимова не прерывает связь с коллегами.

В интервью телеканалу «Россия 24» министр культура призналась, что у нее меня есть какие-то тревоги и страхи. У нее к вечеру повышается температура, не очень высокая. Ей придется отсидеть дома положенный срок. Днем она с коллегами постоянно на связи с коллегами, постоянно идет переписка, все мессенджеры включены. Она из дома регулярно проводит совещания, удается не останавливать рабочий процесс . И это помогает быть спокойнее, пережить беспокойство.

Минкультуры сообщило о заражении главы ведомства 6 мая.

Сегодня стало известно, что лечиться пришлось заразившемуся Дмитрию Пескову.

30 апреля с COVID-19 был госпитализирован премьер-министр Михаил Мишустин. Также заразился и попал в больницу министр строительства Владимир Якушев.