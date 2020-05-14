Росздравнадзор выявил в Дагестане недостаток в больницах лекарств и тестов на коронавирус

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14 мая 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росздравнадзор

Больница, фото: pexels.com

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) провела анализ деятельности Министерства здравоохранения Республики Дагестан, жители которой обращались к президенту РФ Владимиру Путину.

Жители Дагестана сообщили о нехватке лекарств и медиков, жаловались, что они покупают в больницу даже градусники, халаты медикам. А число зараженных коронавирусной инфекцией растет и растет.

Проверка в Дагестане проводилась с 7 по 8 мая. Проверяющие Росздравнадзора заявили: в регионе проводится недостаточное количество тестирований населения на COVID-19, и это связано с отсутствием лабораторных мощностей, дефицитом тест-систем и расходных материалов. Еще одна проблема региона - недостаточно обеспечены лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты.

Также работа перепрофилированных для лечения пациентов с внебольничными пневмониями больниц организована не на должном уровне. Отмечается и дефицит кадров в амбулаторном звене, отсутствие системы мониторинга пациентов, получающих амбулаторное лечение. Имеются в Дагестане и проблемы в обеспечении кислородом больных с дыхательной недостаточностью.

Замечены длительные сроки ожидания КТ-исследований и результатов тестирования.

По результатам анализа полученной информации Росздравнадзора поручено местному органу Росздравнадзора провести проверку Минздрава Дагестана.

Напомним, к Путину обращалась адвокат из Махачкалы Аида Касимова и рассказала «об устрашающей статистике по числу смертности» зараженных коронавирусной инфекцией в республике Дагестан.

Во время эпидемии коронавируса акушер-гинеколог из Дагестана вынуждена выполнять функции инфекциониста, терапевта, участкового врача, обслуживая три села, и даже медсестры.

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о выходе республики на плато по ситуации с коронавирусом. При этом наблюдается рост заболевания внебольничной пневмонией.