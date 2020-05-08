Врач из Дагестана взывает о помощи: «У нас даже масок нет. За жалобы мне угрожают»

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Во время эпидемии коронавируса акушер-гинеколог из Дагестана вынуждена выполнять функции инфекциониста, терапевта, участкового врача, обслуживая три села, и даже медсестры. Женщина рассказала о массовом заболевании медработников. Средств защиты практически нет: ни масок, ни перчаток, ни спецхалатов, ни антисептиков для обработки рук.

«Мы не можем делать ни КТ, ни простые рентген-снимки легких. Стационар переполнен, больные целыми семьями лежат дома, занимаются самолечением», - жалуется врач.

По ее словам, статистика по коронавирусу в регионе снижена в разы. Никаких надбавок медработники не получают, зарплата приходит с опозданием. «При этом цены в аптеках запредельные. Это отчаянный крик души уставшего сельского врача», - пишет гинеколог. Недавно стало известно, что у ее акушерки, которая в течение недели работала с температурой 38, подтвердился коронавирус. Двое человек в селении умерли с непонятным диагнозом, обследовать их на COVID-19 никто не стал. Более 10 местных жителей сейчас лежат дома с подозрительными симптомами.

Начальство советует врачу, обратившейся за помощью, «не высовываться». Женщине поступают угрозы. Ее контакты есть в редакции.