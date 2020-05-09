Жители Дагестана обратились к Путину: «Люди ищут лекарства, которых нет. Продают все, что у них есть»

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9 мая 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

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Адвокат из Махачкалы Аида Касимова обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказала «об устрашающей статистике по числу смертности» зараженных коронавирусной инфекцией в республике Дагестан.

Дагестанский адвокат Аида Касимова, оказывая помощь людям, сама заразилась коронавирусной инфекцией и столкнулась с тем, что в регионе невозможно сдать тест на коронавирус COVID-19.

По словам женщины, всю информацию о ситуации власти республики скрывают. Адвокат говорит, что «правительство на месте не справляется с возложенными на него задачами по предотвращению коронавирусной инфекции».

По словам адвоката, с жалобами к ней обратились около 40 человек. Как она рассказала, больных забирают в больницу, только если сатурация (насыщение крови кислородом) больше 42% — нет аппаратов ИВЛ. Она дома лечилась. В Дагестане семьи большие, по семь человек. Касимова рассказала про семью, в которой умерло четверо. Трупы лежат дома, тела некому забирать. По ее словам, такая ситуация во всех городах — в Каспийске, Махачкале, Дербенте.

«В поселке Гергебиль Акушинского района - 90 % инфицированных, но говорят, что это не ковид. Может, люди и от пневмонии умирают, все равно их надо лечить. А вдруг это какой-то еще более опасный вирус, раз умирают по 3-4 человека в семье?» - рассказала адвокат.

«В республике плачевная обстановка, нет лекарств, врачей, медицинского оборудования, койко-мест, не проводятся профилактические мероприятия, болеют целыми сёлами, и к сожалению умирают, не дождавшись помощи», - пожаловалась Касимова и попросила президента «разобраться со сложившейся ситуации».

Житель Кизляра, пролежал в больнице с ковидом две недели и рассказал, что хороших лекарств в больнице нет, все что нужно сами покупали, как себе, так и соседям по палате. По его словам, в аптеках лекарства очень дорогие. Многие люди не могут себе позволить купить их. В Кизляре несколько человек собрались и покупают в больницу градусники, лекарства, халаты для медиков, продукты.

Во время эпидемии коронавируса акушер-гинеколог из Дагестана вынуждена выполнять функции инфекциониста, терапевта, участкового врача, обслуживая три села, и даже медсестры. Женщина рассказала о массовом заболевании медработников.