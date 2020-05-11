Владимир Васильев заявил о выходе Дагестана на плато по коронавирусу

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11 мая 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Yevgeny Philippov/Global Look Press, Владимир Васильев

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о выходе республики на плато по ситуации с коронавирусом. При этом наблюдается рост заболевания внебольничной пневмонией, отметил он.

Васильев отметил, что ситуация непростая "не только с COVID, но и во многом очень сложный процесс идёт и по внебольничной пневмонии". Как отметил Васильев, не сразу получилось "подключить тот режим, который сейчас работает". Он поблагодарил жителей Дагестана за то, что республика сейчас по режиму самоизоляции выглядит хорошо по округу, и в целом по России.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 2772 человек, из них 20 умерли, 968 выздоровели.

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