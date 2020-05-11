Мусульмане недовольны, что с минаретов на 9 мая прозвучал «День Победы»

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11 мая 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: islamdag.ru

В Махачкале 9 мая с минаретов трех городских мечетей раздавались песни о Великой Отечественной войне. Трансляция велась через рупоры, установленные МЧС. Верующие высказали возмущения и даже заговорили об оскорблении религиозных чувств мусульман.



В Духовном управлении мусульман Республики Дагестан заверили, что они не имеют никакого отношения к проигрыванию песен. «Заверяем вас, что ни муфтият Дагестана, ни администрации мечетей не имеют никакого отношения к включённой музыке. Песни звучали из рупоров МЧС республики, которые были установлены на минаретах по просьбе министерства с целью оповещения о чрезвычайных ситуациях ради блага населения. Официально заявляем, что использование рупоров в данных целях не было согласовано с муфтиятом Дагестана», – говорится в сообщении организации.

В социальных сетях появилось много гневных сообщений: «Народ, что с вами, что творится с вами, где это видано, чтоб в доме Аллаха музыка играла?», «Позорят Дагестан на весь мир», «Это уже конец света», «Песни с минарета мечети? Ну, давайте тогда и выпьем там сто грамм, что страшного».



По словам представителя МЧС, это было сделано, чтобы отдать дань уважения воинскому и трудовому подвигу народа. В ведомстве пояснили, что использование данных мечетей не планировалось, и трансляция через громкоговорители мечетей была запущена ошибочно: «Система оповещения в период призыва к молитве не запускалась. Никакого отношения руководство Республики Дагестан, муфтият и имамы мечетей к данной акции не имеют. Данное решение было принято для поддержания морального духа граждан республики, находящихся в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции в такой знаменательный день», – сказал представитель МЧС.