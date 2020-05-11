Соловьев резко отреагировал на слова Климкина про День Победы

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11 мая 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что у России нет права праздновать День Победы над нацизмом.

«Человек по фамилии Климкин - это скорее такой Клим Чугункин из фильма «Собачье сердце». Шариком Клим Чугункин был симпатичный. А когда это создание что-то пытается еще говорить, это лгущее создание…», - высказал он.

Соловьев отметил, что относиться серьезно к «бульканью» изо рта экс-министра невозможно. По его словам, Климкин не знает значения слов, которые употребляет.

Ранее в Государственной Думе оценили слова Климкина о России и праздновании Дня Победы.

Кроме того, сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснил, что думает о мнении экс-министра на тему празднования Дня Победы в России.