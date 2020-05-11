В Совфеде объяснили, что думают о Климкине и его мнении о праздновании Дня Победы

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11 мая 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Сергей Цеков, сайт Госдумы РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал высказывание экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что у России нет права праздновать День Победы над нацизмом.

«Я думаю, что придёт время, образуется какая-то сила, которая будет противодействовать таким личностям, как Климкин. Его немногие слушают, а те, кто слушают, не очень считаются с его точкой зрения», - высказал сенатор RT.

Цеков отметил, что мнение экс-министра разделяет только часть Украины и то та, «которая проголосовала за Петра Порошенко». По его словам, с точки зрения политики, Климкин – «нулевая фигура».

Ранее в Государственной Думе оценили слова Климкина о России и праздновании Дня Победы.