В ГД ответили на слова Климкина о России и праздновании Дня Победы

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11 мая 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: здание Государственной Думы, Sergey Kovalev/globallookpress.com

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил высказывание экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что у России нет права праздновать День Победы над нацизмом из-за своих провокационных целей.

«Кстати, мы так и не услышали от экс-министра иностранных дел Украины, кто же всё-таки победил нацизм. И уверен, что, задав ему этот вопрос, внятного ответа не получим... Думаю, что своим заявлением он ещё раз подтвердил репутацию скандалиста», - высказал депутат RT.

Кроме того, Бальбек уверен, что Климкин в очередной раз хочет привлечь внимание к своей персоне. По его словам, реагировать на подобные заявления нет смысла, потому что бывший министр высказывает только мнение «человека с подмоченной политической репутацией», а не государства в целом.