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Источник в окружении священника Дмитрия Смирнова рассказал о его самочувствии: ИВЛ не потребовалась

, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

Источник в окружении священника Дмитрия Смирнова рассказал о его самочувствии: ИВЛ не потребовалась
Протоиерей Дмитрий Смирнов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Источник в окружении православного священника Дмитрия Смирнова рассказал о самочувствии священника, госпитализированного из-за заболевания коронавирусной инфекцией. 69-летний глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов недавно перенес операцию и относится к группе риска и по возрасту, и по здоровью. Он был госпитализирован 5 мая.

По данным источника из окружения священника, он находится в состоянии средней тяжести.  Как отметил рассказчик, "состояние отца Димитрия некритичное и в последние дни не ухудшается". "Искусственная вентиляция легких, слава богу, не потребовалась", -  сказали представители протоиерея.

Протоиерей Дмитрий Смирнов известен своими неоднозначными для общественности проповедями.

Главный врач больницы в поселке Коммунарка Денис Проценко наблюдает и анализирует, как влияет подключение аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на здоровье пациентов.  По словам Проценко, из 125 законченных случаев использования ИВЛ успешное отлучение произошло только у 17 пациентов.

ИЧ

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