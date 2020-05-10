Главврач больницы в Коммунарке: использование ИВЛ помогает далеко не всем

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10 мая 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: страница Facebook Дениса Проценко

Фото из Facebook Дениса Проценко

Главный врач больницы в поселке Коммунарка Денис Проценко наблюдает и анализирует, как влияет подключение аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на здоровье пациентов. По словам Проценко, из 125 законченных случаев использования ИВЛ успешное отлучение произошло только у 17 пациентов.

Доктор написал пост в Facebook и заключил: "Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)". Все пациенты, получившие ИВЛ поступали в инфекционное отделение по скорой помощи, из них минуя приемное отделение в 30%, переводом из других стационаров в 21%, при ухудшении состояния из госпитального отделения в 49%.

Средний возраст пациентов 63,9. Самый молодой пациент - 27 лет, самый возрастной - 94 года. Больше мужчина, 59%, женщин - 41%.

Лечение в больнице, которая первой в Москве начала принимать пациентов с ковидом, осуществляют по протоколу. "При неэффективности кислородотерапии, либо при экстремально низких показателях SpO2 при поступлении – интубация трахеи и перевод на ИВЛ в концепции щадящей (по Э.М. Николаенко) респираторной поддержки", - добавил Проценко.

В России, по данным на утро 10 мая, за последние сутки выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. По данным оперативного штаба, 42,4% заразившихся кронавирусной инфекцией не имели симптомов болезни.