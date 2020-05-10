В России выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

В России, по данным на утро 10 мая, за последние сутки выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. По данным оперативного штаба, 42,4% заразившихся кронавирусной инфекцией не имели симптомов болезни.
За сутки в России полностью выздоровели 2390 человек. 88 человек с выявленным у них COVID скончались.
Больше всего зараженных людей выявлено в Москве. И меньшие всего в Курганской области и Чукотском АО, по два человека. По одному заразившемуся в Республике Алтай и Магаданской области.
Данные по самому большому числу новых случаев коронавируса:
Москва - 5551
Московская область - 1133
Санкт-Петербург - 414
Нижегородская область - 262
Свердловская область - 139
Волгоградская область - 119
Краснодарский край - 99
Республика Дагестан - 93.
О ситуации в Дагестане мы писали, что там не хватает лекарств, врачей. Люди обратились к Путину.
Число зараженных COVID-19 в России превысило 200 тысяч человек