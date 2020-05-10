В России выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

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10 мая 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В России, по данным на утро 10 мая, за последние сутки выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. По данным оперативного штаба, 42,4% заразившихся кронавирусной инфекцией не имели симптомов болезни.

За сутки в России полностью выздоровели 2390 человек. 88 человек с выявленным у них COVID скончались.

Больше всего зараженных людей выявлено в Москве. И меньшие всего в Курганской области и Чукотском АО, по два человека. По одному заразившемуся в Республике Алтай и Магаданской области.

Данные по самому большому числу новых случаев коронавируса:

Москва - 5551

Московская область - 1133

Санкт-Петербург - 414

Нижегородская область - 262

Свердловская область - 139

Волгоградская область - 119

Краснодарский край - 99

Республика Дагестан - 93.

О ситуации в Дагестане мы писали, что там не хватает лекарств, врачей. Люди обратились к Путину.

Число зараженных COVID-19 в России превысило 200 тысяч человек