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В России выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19
медик, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В России, по данным на утро 10 мая, за последние сутки выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. По данным оперативного штаба, 42,4% заразившихся кронавирусной инфекцией не имели симптомов болезни.

За сутки в России полностью выздоровели 2390 человек. 88 человек с выявленным у них COVID скончались.
Больше всего зараженных людей выявлено в Москве. И меньшие всего в Курганской области и  Чукотском АО, по два человека. По одному заразившемуся в  Республике Алтай и Магаданской области.

Данные по самому большому числу новых случаев коронавируса: 
Москва - 5551
Московская область - 1133
Санкт-Петербург - 414
Нижегородская область - 262
Свердловская область - 139
Волгоградская область - 119
Краснодарский край - 99
Республика Дагестан - 93.

О ситуации в Дагестане мы писали, что там не хватает лекарств, врачей. Люди обратились к Путину.

Число зараженных COVID-19 в России превысило 200 тысяч человек   

ИЧ
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