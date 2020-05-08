Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с подозрением на коронавирус

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8 мая 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Дмитрий Смирнов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Православный священник, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией-COVID. Медики оценивают состояние священника как стабильное.

69-летнего священника госпитализировали, так как он по возрасту находится в группе риска по коронавирусу и еще недавно перенес операцию.

Протоиерей Димитрий Смирнов 3 мая после литургии назвал распространение коронавирусной инфекции сейчас "чрезвычайно полезным явлением". По его мнению, после того, как начались всплески заблевания, "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".

С коронавирусом ранее были госпитализированы несколько известных православных московских свящнников: протоиереи Александр Шаргунов, Владислав Свешников и Николай Кречетов.

В апреле от пневмонии или новой инфекции умерли духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев, настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин, епископ Железногорский и Льговский Вениамин.