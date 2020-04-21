В РПЦ подтвердили, что у настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина был выявлен коронавирус COVID

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21 апреля 2020, 23:20 [ «Аргументы Недели» ]

А. Агейкин, фото из соцсети

Настоятель Богоявленского кафедрального собора Александр Агейкин умер 21 апреля. Священнику было 48 лет. Священнослужитель скончался в больнице, у него была диагностирована коронавирусная инфекция.

В РПЦ подтвердили, что настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы протоиерей Александр Агейкин скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Сообщение о смерти протоиерея ранее было опубликовано Telegram-каналом Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

О том, что настоятель Елоховского собора болен коронавирусом, стало известно за два-три дня до Пасхи, в середине Страстной недели. Друг священника говорит, что батюшка в последние дни находился на искусственной вентиляции лёгких.

Указом Патриарха Кирилла от 24 марта 2013 года священник Александр Агейкин был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы.

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