В РПЦ подтвердили, что у настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина был выявлен коронавирус COVID

Настоятель Богоявленского кафедрального собора Александр Агейкин умер 21 апреля. Священнику было 48 лет. Священнослужитель скончался в больнице, у него была диагностирована коронавирусная инфекция.
В РПЦ подтвердили, что настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы протоиерей Александр Агейкин скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Сообщение о смерти протоиерея ранее было опубликовано Telegram-каналом Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
О том, что настоятель Елоховского собора болен коронавирусом, стало известно за два-три дня до Пасхи, в середине Страстной недели. Друг священника говорит, что батюшка в последние дни находился на искусственной вентиляции лёгких.
Указом Патриарха Кирилла от 24 марта 2013 года священник Александр Агейкин был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы.
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