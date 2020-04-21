От коронавируса скончался врач, десятки его коллег заражены COVID

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21 апреля 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://www.themoscowtimes.com/2020/04/21/exclusive-first-russian-doctor-treating-coronavirus-patients-dies-from-virus-medical-workers-say-a70061

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В Москве скончался врач-уролог госпиталя ветеранов войн № 3, у которого был диагностирован коронавирус. Максиму Старинскому было 56 лет. Коронавирусом заражены десятки его коллег.

В понедельник, 20 апреля, о смерти одного из сотрудников госпиталя ветеранов войн № 3 написал в Facebook сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Фамилию врача он не указал.

О смерти Максима Старинского из-за осложнений от коронавирусной инфекции сообщили двое его коллег.

В апреле в госпитале ветеранов войн № 3 открыли коронавирусный стационар для пожилых пациентов. На прошлой неделе COVID-19 выявили у 64 медиков. Двое из них в настоящее время находятся в реанимации.

В Белгороде в онкологическом диспансере коронавирус выявили у 16 пациентов и 9 медиков