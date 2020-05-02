Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Сергей Шаргунов сообщил о заболевании коронавирусом его отца протоиерея Александра Шаргунова

, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Шаргунов сообщил о заболевании коронавирусом его отца протоиерея Александра Шаргунова
священник Александр Шаргунов, фото: pravchtenie.ru.

У отца депутата Государственной думы, писателя Сергея Шаргунова протоиерея Александра Шаргунова выявили коронавирусную инфекцию. О заболевании отца сообщил сам литератор в своем Telegram-канале.

Настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского в Пыжах сейчас находится на лечении в больнице. Шаргунов-младший поблагодарил всех за поддержку и попросил всех верующих помолиться за его отца. По словам писателя, также заразились коронавирусом дьякон и двое алтарников.

79-летний священник Александр Шаргунов почти 30 из них он служит настоятелем храма святителя Николая в Пыжах. Протоиерей возглавляет общественный комитет "За нравственное возрождение Отечества".

ИЧ

Общество

В Совфеде поддержали идею обязать москвичей носить защитные маски

В Совфеде поддержали идею обязать москвичей носить защитные маски

В Совфеде поддержали идею ввести в Москве режим обязательного ношения медицинских масок в общественных местах и на улице. За нововведение выступил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Культура

У Татьяны Васильевой тест на коронавирус дал положительный результат