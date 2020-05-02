Сергей Шаргунов сообщил о заболевании коронавирусом его отца протоиерея Александра Шаргунова

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2 мая 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

священник Александр Шаргунов, фото: pravchtenie.ru.

У отца депутата Государственной думы, писателя Сергея Шаргунова протоиерея Александра Шаргунова выявили коронавирусную инфекцию. О заболевании отца сообщил сам литератор в своем Telegram-канале.

Настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского в Пыжах сейчас находится на лечении в больнице. Шаргунов-младший поблагодарил всех за поддержку и попросил всех верующих помолиться за его отца. По словам писателя, также заразились коронавирусом дьякон и двое алтарников.

79-летний священник Александр Шаргунов почти 30 из них он служит настоятелем храма святителя Николая в Пыжах. Протоиерей возглавляет общественный комитет "За нравственное возрождение Отечества".