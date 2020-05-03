Протоиерей Смирнов заявил, что пандемия коронавируса - «чрезвычайно полезное явление»

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3 мая 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: скриншот Youtube

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов во время проповеди после литургии в московском храме Благовещения Пресвятой Богородицы призвал задуматься над положительной стороной эпидемии коронавируса.

По словам священника, с момента начала пандемии, "эгоизм стал ужиматься". Как отмечает Смирнов, "вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".

Что касается кончины заразившихся коронавирусом, в том числе врачей и священников, то, по его словам, "эти люди отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм".

Протоирей напомнил, что древние отцы церкви говорили: здоровье - Божий дар, а болезнь есть дар бесценный.

Дмитрий Смирнов назвал мегаполисы адом. По словам протоиерея Дмитрия Смирнова, городская среда вообще недружественна человеку.