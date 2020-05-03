Православный священник Дмитрий Смирнов считает: «мегаполис — это просто ад»

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3 мая 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Православный священник, глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов назвал мегаполисы адом. По словам протоирея Дмитрия Смирнова, городская среда вообще недружественна человеку.

Священник на собрании клириков Северного викариатства Москвы сказал: «Мегаполис сам по себе — это вообще существование не жизненное. Господь дал человеку землю, да еще в раю, а мегаполис — это противоположность этому раю, это просто ад!»

Говорят «так называемым Сити» в центре Москвы, протоирей выдал: «В Америке в каждом большом городе такой Сити, и нам сделали, чтобы нас приобщить к адской жизни».

Священник считает, что многоэтажные здания совершенно чужды человеку и подавляют психику.

Протоирей Дмитрий Смирнов опасается за безопасность людей в небоскребах, особенно если произойдет пожар. «Горят ужасно: если что — выбраться оттуда невозможно, такие мышеловки», — высказался он.

Протоирей считает, что семейства священников, которые служат на сельском приходе, счастливы, так как у них более естественная жизнь.