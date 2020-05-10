Для родственников пациентов горевшей столичной больницы открыта горячая линия

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10 мая 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Для родственников пациентов, которые находились на лечении в ГКБ им. Спасокукоцкого в Москве, где 9 мая произошел пожар, открыта круглосуточная горячая линия.

Узнать, в какой больнице находится пациент после эвакуации из горевшего корпуса, можно по номеру телефона 8 499 673 00 09.

Из-за пожара из этой больницы в Москве 295 пациентов были эвакуированы.

В результате пожара одна пациентка погибла. У женщины был выявлен коронавирус. Других пострадавших не было.

По предварительным данным, к возгоранию привела неисправность медоборудования.