Названа возможная причина пожара в больнице, где лечили от коронавируса

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9 мая 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В ГУ МЧС назвали предположительную причину возгорания в КГБ №50 на севере Москвы. Отмечается, что пожар площадью 20 кв.м. произошел в реанимационном отделении больницы.

«Сейчас причины устанавливаются. По предварительным данным, к возгоранию привела неисправность медоборудования. Точные данные будут позже», - сообщил источник.

Ранее стало известно, что в урологическом отделении больницы имени С. И. Спасокукоцкого, которое было переоборудовано для лечения больных коронавирусом, произошел пожар. Более 200 пациентов и медработников эвакуировали в соседний корпус, один человек погиб.