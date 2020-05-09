Названа возможная причина пожара в больнице, где лечили от коронавируса

В ГУ МЧС назвали предположительную причину возгорания в КГБ №50 на севере Москвы. Отмечается, что пожар площадью 20 кв.м. произошел в реанимационном отделении больницы.
«Сейчас причины устанавливаются. По предварительным данным, к возгоранию привела неисправность медоборудования. Точные данные будут позже», - сообщил источник.
Ранее стало известно, что в урологическом отделении больницы имени С. И. Спасокукоцкого, которое было переоборудовано для лечения больных коронавирусом, произошел пожар. Более 200 пациентов и медработников эвакуировали в соседний корпус, один человек погиб.