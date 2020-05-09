В Москве горела «коронавирусная» больница. Один человек погиб

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9 мая 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, пожар

На севере Москвы горит лечебный корпус 50-й городской клинической больницы. Около 200 пациентов эвакуировано силами медиков. По информации МЧС, в 21.05 открытое горение ликвидировано.

При пожаре один человек погиб. По данным Telegram-канала Baza, также есть трое пострадавших. Пожару присвоен второй номер сложности. Причины возгорания пока неизвестны.

Урологический корпус городской клинической больницы имени Спасокукоцкого перепрофилировали для приема больных с коронавирусом.

На бывшем военном арсенале в удмуртском селе Пугачево произошло возгорание травы, после чего начались одиночные взрывы боеприпасов.