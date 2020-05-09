В Москве горела «коронавирусная» больница. Один человек погиб

На севере Москвы горит лечебный корпус 50-й городской клинической больницы. Около 200 пациентов эвакуировано силами медиков. По информации МЧС, в 21.05 открытое горение ликвидировано.
При пожаре один человек погиб. По данным Telegram-канала Baza, также есть трое пострадавших. Пожару присвоен второй номер сложности. Причины возгорания пока неизвестны.
Урологический корпус городской клинической больницы имени Спасокукоцкого перепрофилировали для приема больных с коронавирусом.
На бывшем военном арсенале в удмуртском селе Пугачево произошло возгорание травы, после чего начались одиночные взрывы боеприпасов.