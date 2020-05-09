На бывшем арсенале в Удмуртии горит трава, взрываются боеприпасы

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9 мая 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

pixabay.com, пожар

На бывшем военном арсенале в удмуртском селе Пугачево произошло возгорание травы, после чего начались одиночные взрывы боеприпасов.По словам главы Малопургинского района Удмуртии Сергея Юрина, угрозы для местных жителей нет.

Сообщается, что из-за ветра площадь возгорания растет, однако на месте уже начали работу оперативные службы.

Слышны одиночные хлопки малокалиберных боеприпасов, разбросанных по техтерритории. Юрин отметил, что пожары периодически возникают из-за так называемых чёрных копателей, которые поджигают траву, чтобы отыскать детали снарядов и другой металл.

Сегодня стало известно, что в одной из деревень Туймазинского района Башкирии вспыхнул пожар.