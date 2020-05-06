Зачем вставлять и реставрировать зубы

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Стоматолог-терапевт клиники «La peregrina» Наталия КАДЬКАЛОВА рассказала, чем грозит длительное отсутствие зубов, и какие альтернативы есть у реставрации.

Зачем вставлять зубы?

Организм — это единая система, и каждый зуб – это отдельный орган и часть этой системы. Отсутствие даже одного зуба может привести к нарушению его работы. Например, у вас отсутствует один зуб, который раньше «принимал на себя» определенную нагрузку во время жевания. Теперь эта нагрузка должна перераспределиться на другие зубы. Под увеличенной нагрузкой остальные зубы начинают смещаться, переезжать, наклоняться в сторону отсутствующего зуба.

Когда же отсутствуют несколько зубов, а не один, у вас могут появиться еще и дополнительные проблемы. Это прежде всего проблемы с пищеварительным трактом. Отсутствие зубов также отрицательно сказывается на речи человека и его внешности.

Что такое реставрация зубов? Есть ли альтернатива?

Реставрация зуба — это восстановление его тканей, утраченных вследствие какого-либо патологического процесса, который привел к разрушению зуба из-за неправильного или несвоевременного лечения. Главной целью реставрации зубов является восстановление анатомической формы зуба, его эстетики и морфологии. В зависимости от степени разрушения зубов меняется и степень реставрации. Бывают прямые реставрации, когда они проходят непосредственно в кресле у стоматолога за один прием. Бывают более сложные реставрации, для которых требуются индивидуальные слепки зубов, которые изготавливаются в специальных лабораториях.