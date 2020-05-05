Соловьёв признался, что боится за жизнь Собчак из-за её нового бизнеса

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5 мая 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Соловьёв, фото из соцсети

Телеведущий Владимир Соловьёв признался, что у него сохранятся плохие отношения с Ксений Собчак, но он боится за жизнь этой бизнесвумен. На днях стало известно о новом скандале вокруг Собчак.

Она вложила достаточно большие деньги в прибыльный, как говорят эксперты, бизнес по добыче дальневосточных крабов.

По оценке Соловьёва, это не просто «криминальный», это «гиперкриминальный» бизнес.

Собчак уже признавалась, что суд заморозил сделку, в которую она вложила огромную сумму, в сейчас она рискует их потерять.

Бизнес и риски Ксении Анатольевны Соловьёв обсудил с Тиной Канделаки. По мнению тележурналиста, Собчак могла перейти дорогу криминальным авторитетам. Соловьев говорит, опасается за жизнь Ксении. По его словам, женщина даже не понимает, во что встряла.

По словам самой Собчак, ей предложил заняться крабовым бизнесом давнишний знакомый и речь идет о миллионах. Долларов.

Ксения отказалась обсудить крабов с Соловьёвым.