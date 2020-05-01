Собчак заметила, что у них с Соловьевым уже есть общее

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1 мая 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

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Ксения Собчак во время прямого эфира с телеведущим Владимиром Соловьевым узнала, что его внука зовут Платон, как и ее единственного ребенка. Момент, как Платон прервал разговор мамы в прямом эфире с Владимиром Соловьевым запечатлен на YouTube-канале «Соловьев Live».

Малыш позвал Ксению Собчак прийти в гостиную, чтобы смотреть концерт. Она ответила сыну, что не может это сделать, так как у нее «дядя». Владимир Соловьев поздоровался с малышом, назвал сына Собчак и актера Максима Виторгана красавчиком и поделился, что его внука тоже зовут Платон. «Видите, у нас уже есть общее. Это уже немало для начала», — отметила Ксения Собчак.

Собчак все-таки сбежала с прямого эфира с Соловьевым. Это произошло во время перепалки телеведущего с журналистом Олегом Кашиным. Кашин подключился к прямому эфиру Собчак и Соловьева на 51-ой минуте. Журналист, живущий сейчас в Лондоне, Олег Кашин назвал Владимира Соловьева «смешным и отвратительным».

Соловьев ответил оппоненту, назвав «жалкой пародией на Ленина, только без его ума и образования». Пока Кашин и Соловьев выясняли отношения, Ксения Собчак отключила видео-связь. Вскоре эфир покинул и Кашин. Соловьев призвал телеведущую и журналиста вернуться.